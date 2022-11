Dolny Śląsk. Koszmarny wypadek pod Ścinawą. Autobus wjechał pod pociąg. Kierowca poniósł śmierć

Dramat na niestrzeżonym przejeździe kolejowym koło Orzeszkowa pow. wołowski. Szkolny autobus wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Kierujący autobusem nie żyje. Mężczyzna jechał sam.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 16.20 – informuje sierż. sztab. Tomasz Nowak, oficer prasowy KPP Wołów. - Autobus przejeżdżając przez przejazd zderzył się z pociągiem relacji Wrocław – Ścinawa. Kierowca, 52-letni mężczyzna poniósł śmierć.

Na miejscu wypadku pierwsi byli strażacy z OSP Orzeszków. I to oni, do czasu przyjazdu karetki i innych zastępów, udzielali pomocy kierowcy. Niestety, nie udało się go uratować. Kierowcą był mieszkaniec Orzeszkowa.

Miejsce tragedii na mapie

Z pasażerów pociągu nikt nie ucierpiał. Autobus prawdopodobnie wracał z Orzeszkowa, dokąd odwoził dzieci. Pojazd należał do PKS Wołów.

Na miejscu tragedii pracują śledczy, którzy prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora.

Na czas ich prowadzenia ruch pociągów został wstrzymany.