Dolny Śląsk. Jak będzie przebiegała droga S5 i autostrada A4? Zobacz warianty tras!

Przebudowa autostrady A4 lub jej budowa od nowa oraz budowa dalszego ciągu drogi ekspresowej S5 z Wrocławia przez Świdnicę do Bolkowa to dwie potężne inwestycje, na które czekają kierowcy. Trwają prace projektowe, a drogowcy właśnie rozpoczynają kolejny ważny etap - konsultacje.

Dolnośląskich kierowców w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat czekają dwie wielkie inwestycje drogowe. Niezwykle pilna przebudowa autostrady A4 na odcinku Wrocław - Legnica lub budowa tego fragmentu drogi od nowa. Poza tym we wrześniu poprzedniego roku do rządowych planów wpisano także budowę drogi S5 od Wrocławia przez Sobótkę, Świdnicę do Bolkowa i jej połączenia z istniejącym już fragmentem drogi S3.

Wykonawca dokumentacji projektowej oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji studium korytarzowego rozbudowy/budowy wspomnianych już dróg. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli lokalnych samorządów (powiatów, gmin), instytucji odpowiedzialnych

za zagospodarowanie terenu oraz mieszkańców tych obszarów, przez które zaplanowano wstępne warianty przebiegu korytarzy drogowych. Spotkanie odbędzie za tydzień - we wtorek 10 marca 2020 r. w godz.: 9.00-11.00. Będzie miało miejsce w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław (Sala nr 118).