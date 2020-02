Dolny Śląsk. Huragan łamie drzewa, zrywa dachy. Opóźnione pociągi, odwołane loty [ZDJĘCIA]

AKTUALIZACJA:

poniedziałek (10 lutego), godz. 07.00

Kłopoty dziś mają pasażerowie pociągów i samolotów. Rano odwołany został pociąg z Jelcz-Laskowic do Wrocławia, a pociąg z Gdyni ma ponad 3 godziny opóźnienia. Na wrocławskim lotnisku odwołano loty z Monachium (12.25) i Amsterdamu (13.40) oraz odloty do Monachium (05.50), Frankfurtu (06.45), Monachium (13) i Amsterdamu (14.10).

poniedziałek (10 lutego), godz. 06.00

Do tej pory strażacy interweniowali kilkaset razy, we Wrocławiu podjęli 50 interwencji. Na szczęście nie doszło do takich zdarzeń, w których zagrożone byłoby ludzkie zdrowie i życie. Lokalnie pojawiają się nawałnice, podczas których huraganowi będą towarzyszą intensywne opady deszczu. Do takiej sytuacji doszło rano w Lwówku Śląskim.

W Tyńcu nad Ślęzą zawalił się dach stodoły, zagrożony jest również budynek mieszkalny. Do zerwania dachów doszło również m.in. w miejscowościach: Jędrzychowice oraz Kazanów pod Strzelinem. W Wałbrzychu na blok mieszkalny przewróciła się ponad 10-metrowa sosna.

W całym regionie kilkanaście tysięcy osób nie ma prądu. Jego przywracanie będzie trwało cały dzień.