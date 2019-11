Miał być powiązany z jednym z najbardziej znanych gangsterów lat 90-tych. Od 12 lat odsiadywał wyrok za próbę zabójstwa i posiadanie broni palnej. Pochodzący z Głogowa Mariusz T. uciekł z więzienia kilka miesięcy przed końcem kary i znów jest poszukiwany.

Wpadł przez świadka koronnego

To były czasy krwawej wojny gangów

Policja poszukuje 49-letniego mieszkańca Głogowa, który ostatnie 12 lat spędził za kratami zakładu karnego. Mężczyzna przebywał tam za usiłowanie zabójstwa, był powiązany z groźną grupą przestępczą działającą na przełomie wieków na terenie Głogowa.W ostatnich tygodniach wydano więc za nim list gończy . Brzmi on groźnie, ponieważ w liście czytamy, że Mariusz T. poszukiwany jest w związku próbą zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.W 2006 roku wrocławska prokuratura apelacyjna oskarżyła głogowianina wraz z trzema innymi osobami o handel bronią. Według oskarżających T. miał w 1998 roku strzelać z broni maszynowej w okolicach klubu Palermo w Głogowie. Śledczy nie ujawnili do kogo i w jakim celu wtedy strzelano. T. nie przyznawał się do winy. Twierdził jedynie, że był znanym w Głogowie kolekcjonerem broni.W 1998 roku głogowianin miał również próbować zabić dłużnika gangu, za co został skazany na 12 lat pozbawienia wolności.Wszystkie te informacje prokuratura posiadała od Ireneusza G. Jednego z pierwszych na Dolnym Śląsku świadka koronnego, który dostarczył materiału dowodowego niezbędnego do rozbicia grupy „Lelka” prowadzonej przez gangstera Jacka B.W końcówce lat 90. XX wieku grupa „Lelka” była jedną z najbardziej znanych organizacji przestępczych w Polsce. W czasach swojej świetności miało należeć do niej nawet 200 osób. Jej członkowie działali na terenie całej południowo-zachodniej Polski. Byli w Legnicy, Głogowie, Jeleniej Górze, Nowej Soli, Zgorzelcu, Lesznie, Zielonej Górze, nawet w Koszalinie oraz we Wrocławiu.Grupa „Lelka” krwawo zapisała się w polskiej historii organizacji przestępczych. A to za sprawą brutalnej wojny z konkurencyjną grupą przestępczą ze Zgorzelca i okolic, kierowaną przez Zbigniewa M. „Caringtona”.To była bardzo krwawa wojna. Toczyła się pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Najgłośniej było o niej w 1998 roku. Nie wszystkie zdarzenia z tamtych czasów zostały wyjaśnione. Nie wszystkie ofiary tej wojny zostały odnalezione. Do dziś krążą opowieści o zwłokach ofiar mafijnych porachunków, które odkopywano, żeby przewieźć i zakopać w inne miejsce, tak by policja ich nie znalazła.Najgłośniejsze epizody gangsterskiej wojny z końca lat 90. to zbrodnia w Modrzewiach koło Wlenia. Zamordowano cztery osoby w tym Dariusza P. - przyjaciela i bliskiego współpracownika „Lelka”. Do dziś okoliczności tego morderstwa pozostają niewyjaśnione. We wrześniu 1998 w okolicy miejscowości Leśna rozstrzelano pięciu młodych mężczyzn. Do dziś wyrok za tę zbrodnię odsiaduje Rosjanin Walerian K. Ten weteran wojny w Afganistanie podczas strzelaniny zabił najpierw kierowcę ścigającego go auta, a następie strzałami w tył głowy dokonał egzekucji czterech innych. Jak się okazało, do zbrodni doszło przez... pomyłkę. Rosjanin myślał, że ścigają go ludzie Carringtona, na którego przygotował zamach bombowy. Okazało się jednak, że byli to pomniejsi przestępcy, którzy chcieli odzyskać kilkaset złotych długu od mężczyzny, którego autem podróżował Walerian K.To właśnie po tej zbrodni służby na ostro wzięły się za walkę ze zorganizowaną przestępczością na terenie południowo-zachodniej Polski.Warto zaznaczyć, że sam Lelek po rozbiciu grupy przesiedział w więzieniu blisko 15 lat. Wyszedł z niego w 2016 roku. Kilka tygodni temu został ponownie zatrzymany, tym razem przez CBŚP. Tym razem wiąże się go z oszustwami skarbowymi.