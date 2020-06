Dolny Śląsk. #Gaszynchallenge tylko dla małej Mii Kurtuldu

-W imieniu organizatora bardzo proszę wszystkich, którzy zostali nominowani o zmianę linku do wpłat i zmianę opisu wyzwania, w którym bierzemy pod uwagę Mię. Nasz powiat prężnie działa w zbiórce nakrętek dla Mii i bardzo mi zależy, by każdy miał dostęp do aktualnych informacji - apeluje pani Sylwia Adamus, koordynatorka akcji zbierania nakrętek dla małej Mii.

O akcji

Jak czytamy na stronie siepomaga.pl zasady akcji #GaszynChallenge bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto Mii. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby. W filmikach z realizacją wpisujcie #GaszynChallenge