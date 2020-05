Dolny Śląsk. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pijanego kierowcę. Ile miał promili?

W pewnym momencie wymusił pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Policjanci CBŚP postanowili go zatrzymać do kontroli drogowej.

Gdy podeszli do samochodu, to już przez uchyloną szybę wyczuli woń alkoholu. Na podłodze leżały puszki z piwem. Okazało się, że 49-letni mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dało wynik 0,98 mg/l, co stanowi równowartość blisko 2 promili alkoholu we krwi.

Na miejsce przybyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, którzy przejęli nietrzeźwego mężczyznę. Teraz będzie on musiał się liczyć z odpowiedzialnością karną związaną z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Źródło: Zespół Prasowy CBŚP