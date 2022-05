Dolny Śląsk: Domek na kółkach? Kampery "nówki nieśmigane" i z drugiej ręki. Ile zapłacimy za turystyczny luksus? 21 modeli na sprzedaż Justyna Orlik

Podróż kamperem przez Polskę i Europę to marzenie wielu ludzi, którzy zamiast wygód all inclusive wolą planować wakacje z "nutką fantazji". Domki na kółkach bywają bardzo różne, a ich cena - w przypadku nowych modeli - może zwalać z nóg. Kampery najczęściej projektowane są tak, że zapewniają od dwóch do trzech miejsc do spania oraz od dwóch do sześciu miejsc siedzących. Przy wyborze odpowiedniego środka transportu warto zatem kierować się nie tylko jego ceną, ale również tym, co oferuje w środku.