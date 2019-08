Dolny Śląsk. Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Start już 1 września

Ponad 80 wydarzeń, rybne przysmaki oraz piękne rękodzieła, a do tego zawody wędkarskie, liczne atrakcje sportowe i imprezy muzyczne - tak w skrócie można opisać to, co przez najbliższe 10 tygodni będzie działo się w Dolinie Baryczy.

Od początku września do 10 listopada w Dolinie Baryczy będzie królował jej najlepszy produkt, czyli karp. Organizowane już po raz czternasty Dni Karpia to impreza, podczas której każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Miłośnicy sportu sprawdzą się w Biegu Karpia czy Rajdzie Rowerowym tropem, oczywiście, karpia. Smakosze spróbują lokalnych specjałów na Festiwalu oraz podczas specjalnej degustacyjnej kolacji, natomiast na dzieci będą czekały rodzinne warsztaty, podczas których wykonają craftową gigantyczną rybę i upieką karpia z ciasta chlebowego.

Głównymi i charakterystycznymi punktami lokalnego święta w Dolinie Baryczy są jednak imprezy wędkarskie, podczas których będzie można złowić złotego karpia, powalczyć o Puchar Wójta Gminy Sośnie czy wziąć udział w Maratonie o Puchar Karpiarza 2019.

Tegoroczna edycja imprezy jest wyjątkowa ze względu na nowe wydarzenia, między innymi: objazdowe wycieczki z przewodnikiem szlakiem wielkich rodów Doliny Baryczy, warsztaty kiszenia ze zwyciężczynią „Masterchef Junior” Julką Cymbaluk czy Drzwi Otwarte w Gospodarstwie Ruda Żmigrodzka Ośrodku Edukacji w Krośnicach.

W tym roku każdy, kto kupi bilet na imprezy płatne lub odbierze bon na wydarzenia bezpłatne, może wybrać w systemie internetowym nagrodę. Do wyboru są m.in. kubki, koszulki, breloczki czy słoiczki z przetworami rybnymi i owocowymi. Po raz pierwszy organizatorzy otwierają także sklep internetowy, gdzie będzie można kupić pamiątki z wydarzenia.

Tak jak w poprzednich latach, tegorocznym partnerem wspierającym imprezę jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Program wydarzeń oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej dnikarpia.barycz.pl.