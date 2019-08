Dolny Śląsk. Czy od września znów będzie strajk nauczycieli?

Wrocławscy nauczyciele ujawniają plan działania. Zobacz!

Zarówno wrocławscy nauczyciele zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego, jak i działający w Międzyszkolnym Komitecie Strajkowym, nie akceptują porozumienia zawartego przez stronę rządową i nauczycielską Solidarność. Chodzi zarówno o skalę zaproponowanych podwyżek jak i tego, jak rząd wywiązuje się z tego co podpisał w kwietniu. Czy zdecydują się na odwieszenie strajku? - Nastroje są złe, cały czas dyskutujemy o tym, co robić. Ustaliliśmy, że spotkamy się w Warszawie 26 sierpnia i wtedy zdecydujemy, o ewentualnym referendum strajkowym - mówi nam Izabela Chodubska, prezes dolnośląskiego oddziału ZNP. Czy nauczyciele będą za wznowieniem akcji? - Może być różnie, ale nie ukrywam, że po kwietniowym strajku i potraktowaniu nas przez stronę rządową, można się spodziewać różnych rozstrzygnięć – odpowiada. Przypomnijmy, że ZNP postuluje podwyżkę nauczycielskich pensji o 25 proc. wysokości obowiązujących obecnie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – od 1 września 2019 roku, a nie jak zobowiązał się rząd w wysokości o 9,6 proc. Domaga się też jednoznacznego określenia w projekcie rozporządzenia płacowego, prawa nauczycieli przedszkoli do dodatku za wychowawstwo.

Nauczyciele rozgoryczeni i mocno podzieleni Jeszcze przed wakacjami przedstawiciele związku, a między innymi jego przewodniczący Zbigniew Broniarz, mówili, że pod uwagę brane są różne formy protestu, zarówno przerwanie pracy, jak strajk włoski. Poprzez strajk włoski nauczyciele, chcieliby pokazać, jak wiele zadań muszą wykonywać, o których ani rodzice, ani samorządy nawet nie wiedzą, za które nikt im dodatkowo nie płaci, a na których często zbudowana jest szkolna edukacja. Mogłoby to przybrać formę wstrzymania się od prowadzenia dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć czy to naukowych, czy sportowych albo wycieczek i wyjazdów na zielone szkoły. Podobne nastroje – jak w ZNP – panują we wrocławskim Międzyszkolnym Komitecie Strajkowym, który powstał w trakcie kwietniowego strajku, a który wraz z MKS-ami z innych miast przekształca się w Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Nauczycielskich. Wewnętrzne badanie opinii – czy kontynuować protest, czy nie, pokazało, że jesteśmy mocno podzieleni i prawdopodobnie trzeba będzie przeprowadzić głosowanie, za ewentualnym wznowieniem protestu we wrześniu – słyszymy od jednej z wrocławskich nauczycielek. Podobnie jak jej koleżanki i koledzy, jest rozgoryczona nie tylko tym, jak potraktował ich rząd, ale też opieszałą – jak mówią – wypłatą dodatków za czas strajku, obiecanych przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Miasto, co prawda przekazało pieniądze na ten cel dyrektorom placówek, ale tylko kilkunastu z nich zdecydowało się wypłacić pieniądze nauczycielom. Magistrat nie widzi w tym nic złego i twierdzi, że pieniądze za strajk mogą płynąć do nauczycieli także po wakacjach – we wrześniu, październiku czy nawet listopadzie.

Awantura o wrześniowe podwyżki podgrzeje nastroje? Zgodnie z kwietniowym porozumieniem rządu z częścią nauczycielskich związków zawodowych, pensje nauczycieli mają wzrosnąć od 1 września. Wynagrodzenie zasadnicze wyniesie brutto: 3817 zł dla nauczyciela dyplomowanego, 3250 zł dla mianowanego, 2862 zł dla nauczycieli kontraktowych oraz 2782 zł dla nauczycieli stażystów. Od 1 września wprowadzone zostanie też jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli stażystów w wysokości 1 tys. zł oraz określona minimalna wysokości dodatku za wychowawstwo - 300 zł. Jeżeli chodzi o ten ostatni dodatek, to we Wrocławiu dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa to obecnie 220 zł. Taki sam dodatek otrzymują nauczyciele w szkołach jak i w przedszkolach. Każdemu z nich miasto powinno więc dorzucić przynajmniej po 80 zł. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie, bo wydane rozporządzenie w tej sprawie nie uwzględnia wprost nauczycieli w przedszkolach, co więcej resort edukacji twierdzi, że: nie jest możliwe określenie w rozporządzeniu minimalnej kwoty dodatku dla nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym, bez zmian w Karcie Nauczyciela. Wszystko wskazuje więc na to, że nauczyciele będą różnie potraktowani przez płacące im samorządy. Nie wiadomo też, czy podwyżki zostaną wypłacone we wrześniu. Rząd dopiero przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie podziału subwencji, a mamy już prawie połowę sierpnia. Samorządy gorączkowo, szukają teraz dodatkowych pieniędzy, bo jak twierdza ich wyliczenia zupełnie rozjeżdżają się z rządowymi. Według informacji otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Wrocław otrzyma 11,9 mln zł na pokrycie kosztów tych podwyżek - a zatem z budżetu miasta, tylko w tym roku będzie trzeba dołożyć około 5 mln zł. W tym roku – jak nas poinformowano - pieniądze będą pochodziły z przesunięć budżetowych planowanych na drugą połowę roku. To oznacza, że niektóre z zaplanowanych inwestycji będą musiały zostać odłożone w czasie. Ewentualne opóźnienia w wypłatach czy nawet ich brak, mogą podgrzać nastroje wśród nauczycieli i w czasie referendum przeważyć szalę za powrotem do strajku.