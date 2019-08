Dolny Śląsk. Biega i sprząta okolicę. Niezwykła pasja pani Dajany

Jak mówi, eko-bieganiem zainteresowała się nieco ponad rok temu. A wszystko przez… firmę sprzątającą. Osiem lat temu powstała firma Szuru Buru, która zajmuje się sprzątaniem firm, biur czy banków. To właśnie praca w tej branży wyrobiła w pani Dajanie wrażliwość na zanieczyszczenia i bród. - Podczas tych lat stałam się bardziej wrażliwa na zanieczyszczenia, które mnie otaczają. Nie mówię o kurzu na meblach u sąsiadki (śmiech )– mówi pani Dajana.

A czym tak naprawdę jest eko-bieganie? - Eko-bieganie (inaczej plogging) jest to aktywność fizyczna połączona ze zbieraniem śmieci. Słowo Plogging pochodzi ze szwedzkiego zwrotu „plocka upp” oznaczający – podnosić, a także z angielskiego jogging – oznaczający bieg. Pierwsze takie sprzątania zapoczątkowano w 2016 roku w Szwecji. Następnie rozszerzało się na inne państwa i kontynenty. Dziś plogersów można spotkać w kilku Polskich miastach. Ta idea bardzo spodobała się ludziom – opowiada Dajana Kłosowska.

Świadomość problemu, jakim jest zaśmiecanie naszej planety, skłoniło ją właśnie do tej formy aktywności fizycznej. Rok temu się nie udało, jednak obecnie pani Dajana myśli o wielkich akcjach sprzątania okolicy. Jednak zanim do tego dojdzie, spotkać ją można w okolicach lasów. To właśnie tam biega i sprząta. -Takie wyjścia bardzo mnie relaksują, a wracając, czuję się lepiej. Czuję, że chociaż trochę udało mi się zrobić coś dla mojego otoczenia. Uwielbiam zapach lasu, bardzo mnie uspokaja – mówi o swojej pasji.