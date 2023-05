Dolny Śląsk: Bestialsko powiesił psa na lince. Zwierzę było skazane na śmierć Konrad Bałajewicz

Pies zwisał na lince z przęsła ogrodzenia przy moście znajdującym się na ul. Kolejowej. Nie miał możliwości ucieczki i tracił przytomność. KPP w Kłodzku Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Sadysta w Kłodzku powiesił na lince psa i przywiązał do barierki przy moście, gdzie zostawił zwierzę na pewną śmierć. Czworonóg zwisając tracił przytomność. Na szczęście uratowali go kłodzcy policjanci, którzy w sam raz wracali z interwencji. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia.