Dolny Śląsk. 32- latek zasłabł na komendzie policji. Zmarł w szpitalu

Mieszkańcy gminy Gromadka (powiat bolesławiecki) wezwali policjantów, gdy zauważyli, że 32- letni mężczyzna bardzo dziwnie się zachowuje, ciężko nawiązać z nim kontakt i ma przy sobie podejrzaną substancję. Funkcjonariusze powiadomili również ratowników medycznych, którzy po przebadaniu mężczyzny stwierdzili, że nie ma przesłanek, aby przewieźć go do szpitala. Kilkadziesiąt minut później doszło do tragedii.

Przybyli na miejsce ratownicy nie stwierdzili przeciwwskazań do prowadzenia dalszych czynności związanych zatrzymaniem 32 - latka. - Wobec mężczyzny, jako osoby zatrzymanej nie stosowano środków przymusu bezpośredniego poza założeniem dla jego i policjantów bezpieczeństwa kajdanek służbowych. Został on następnie przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. W pewnym momencie, w trakcie doprowadzania do policyjnego technika kryminalistyki w celu wykonania czynności związanych z ważeniem i przetestowaniem zabezpieczonej substancji, 32 - latek zasłabł i stracił oddech- komentuje nadkom. Kamil Rynkiewicz z KWP Wrocław. Funkcjonariusze policji podjęli czynności resuscytacyjne i kontynuowali je aż do przyjazdu wezwanego zespołu pogotowia ratunkowego. Funkcje życiowe powróciły, jednak po przyjeździe do szpitala, mężczyzna zmarł. Sprawą zajęła się prokuratura. - Podczas sekcji zwłok biegły lekarz nie stwierdził na ciele denata żadnych obrażeń poza śladami kajdanek, jakie były założone na nadgarstki przez funkcjonariuszy Policji w trakcie jego zatrzymania oraz śladami działań podjętych przez personel medyczny w trakcie akcji reanimacyjnej- informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, Tomasz Czułowski. Z żołądka zmarłego wyjęto przerwany woreczek strunowy z zawartością bezbarwnych kryształów. Substancja została zabezpieczona i odesłana na dalsze badania. - W trakcie sekcji pobrano materiał biologiczny do dalszych badań toksykologicznych, w tym na obecność substancji psychoaktywnych, albowiem zachowanie zatrzymanego wskazywało, że mógł on znajdować się pod ich wpływem- dodaje prokurator. Jak informuje nadkom. Kamil Rynkiewicz z KWP Wrocław, zabezpieczona przy 32- latku substancja po przeprowadzonym teście okazała się być metamfetaminą, w ilości pozwalającej na uzyskanie kilkunastu porcji.