Dolny Śląsk. 15-latka pocięła zbitą butelką dwie inne nastolatki. Zobacz zdjęcia

- Do zdarzenia doszło późnym wieczorem 10 sierpnia na jednej z ulic Góry. Poszkodowane to dziewczyny w wieku 15 i 16 lat. Same zgłosiły się na komendę, ale z uwagi na ich stan zanim zostały przesłuchane zostały odesłane do leszczyńskiego szpitala – mówi Agnieszka Połczyk z KPP w Górze. - Tam okazało się, że rany były na tyle poważne, że niezbędna okazało się założenie szwów.

Z zeznań poszkodowanych i sprawczyni nie wynika jednoznacznie, co było przyczyną ataku. Dziewczyny nie są żadnymi koleżankami. Wywiązała się między nimi sprzeczka, na którą 15-latka zareagowała bardzo agresywnie.