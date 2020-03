Dolnoślązaczki, które zgłosiły się online do Konkursu „Najpiękniejsza Polka 2020". ZDJĘCIA

To pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursem piękności w którym mogą wziąć udział wszystkie dziewczyny w wieku od 16 do 30 roku życia. Kandydatki walczą o tytuł najpiękniejszej Polki 2020 i profesjonalną sesję zdjęciową do kalendarza na rok 2021 dla wszystkich finalistek, które przejdą do ścisłego finału konkursu. Na stronie Najpiękniejsza Polka 2020 czytamy, że wszelkie informacje dotyczące głosowania na poszczególne kandydatki, jak też daty castingów oraz samej formy przeprowadzenia wyborów Najpiękniejszej Polki 2020 będą podane jak tylko sytuacja związana z koronawirusem się ustabilizuje. Obecnie trwa casting online.Wzięło w nim udział wiele pięknych pań, w tym mieszkanek Dolnego Śląska - z Wrocławia, Legnicy, Lubina i Głogowa. Można też głosować na swoje faworytki. Oto kandydatki:

