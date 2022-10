Dolnoślązacy w popularnych programach telewizyjnych 2022. Zobacz, kto walczy o wygraną m.in. w MasterChefie i Top Model [04.10.2022] Klaudia Korfanty

Wraz z początkiem jesieni rozpoczęły się kolejne edycje znanych programów rozrywkowych. Sprawdzamy, kto z naszych stron bierze udział w trwających edycjach MasterChefa, Top Model i The Voice of Poland. Aktualne odcinki Mam Talent są na etapie castingów, jak tylko rozpocznie się kolejny etap, poinformujemy Was, kto z Dolnego Śląska zawalczy w półfinałach. Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco. Kliknij w pierwsze zdjęcie i zobacz mieszkańców Dolnego Śląska, którzy walczą o wygraną w TV!