Dolnośląskie WORD-y wznawiają egzaminy na prawo jazdy

WORD Wrocław, wspólnie z ośrodkami w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze, jako jedne z pierwszych w Polsce wystąpiły z propozycją wznowienia egzaminowania kandydatów na kierowców począwszy od 4 maja. Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraził na to zgodę, ale ze względu na obecną sytuację póki co prowadzone będą egzaminy teoretyczne dla wszystkich kandydatów oraz praktyczne tylko dla kategorii: A, C, C+E oraz D. Testy na kategorię B zostaną wznowione w późniejszym terminie.

– Egzaminy z kategorii B stanowią zdecydowaną większość wszystkich testów na prawo jazdy. Obecnie ich organizacja jest praktycznie niemożliwa, biorąc pod uwagę obowiązujące obostrzenia, dlatego zostaną przywrócone w późniejszym terminie. Decyzję w tej sprawie dyrektorzy WORD-ów będą podejmowali we własnym zakresie, na bieżąco informując Zarząd Województwa Dolnośląskiego o swoich postanowieniach – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Chcemy stopniowo przywracać pozostałe kategorie. To będzie wymagało przeorganizowania dotychczasowej działalności, by zapewnić wszystkim należytą ochronę i bezpieczeństwo – dodaje.