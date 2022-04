Dolnośląskie. Po tych zakładach pozostało tylko wspomnienie. Kiedyś byliśmy potęgą przemysłową [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

W kwietniu 1965 roku Gazeta Robotnicza tak pisała o Wrocławskie zakłady Wikliniarskie Przemysłu Terenowego w Oleśnicy: "Dużym producentem, a równocześnie eksporterem wyrobów z rogoży i wikliny są Wrocławskie zakłady Wikliniarskie Przemysłu Terenowego w Oleśnicy. Zorganizowane zostały już w roku 1947, dając wówczas przerób wartości 500 złotych. Obecnie wartość produkcji wzrosła do 7.000.000 zł z czego połowę nabywają zagraniczni odbiorcy. Zakład zatrudnia 170 osób, a surowiec potrzebny do przerobu nabywa w okolicznych PGR. Od pewnego jednak czasu rozbudowuje własną bazę zaopatrzeniową i z 500 ha terenów przeznaczonych na ten cel zagospodarował już 120. Częściowo już także zmechanizowany został przerób wikliny i zakład zużywa jej obecnie do 350 ton rocznie".