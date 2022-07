Dolnośląskie Lato Movie - konkurs na najlepszy wakacyjny film o Dolnym Śląsku. Można wygrać 5000 złotych!

Wakacyjny konkurs Dolnośląskiego Centrum Filmowego oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej ma otwartą formułę - jest adresowany do wszystkich osób spędzających wakacje w regionie i lubią zapisywać swoje wakacyjne wspomnienia w formie filmów. Zgłaszane mogą być tylko krótkie maksymalnie 2-minutowe filmy, które pokazują to, co na Dolnym Śląsku jest najlepsze z perspektywy autorów: klimat miejscowości, przyroda, zabytki, ciekawe wydarzenia czy atrakcje turystyczne.