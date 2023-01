Dolnośląskie atrakcje na ferie z dziećmi. Niesamowite zamki, wygasłe wulkany i inne pomysły na przygody pod Wrocławiem

Atrakcje Dolnego Śląska na ferie 2023. Co robić zimą pod Wrocławiem?

Atrakcje Dolnego Śląska na ferie 2023. Co robić zimą pod Wrocławiem?

Zima nie musi oznaczać końca zwiedzania i odkrywania coraz to nowych zakątków Dolnego Śląska. Przeciwnie – śnieg zmienia pejzaż, ale także stwarza nowe możliwości do aktywnego wypoczynku. Dolnośląskie to kraina jakby stworzona dla narciarzy, saneczkarzy, a i łyżwiarze nie będą się tu nudzić.

Co więcej, nie brak w regionie atrakcji i niezwykłych miejsc, które przypadną do gustu także dzieciom. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wybrać się na wycieczkę z dziećmi w czasie ferii zimowych 2023, poniżej znajdziecie gotową listę pomysłów i atrakcji.