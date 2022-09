Dolnośląski Kurator Oświaty: To będzie rok, jak zawsze trudny i jak zwykle pracowity

Jakie są największe wyzwania tegorocznego września i kolejnych miesięcy?

To będzie rok, jak zawsze trudny i jak zwykle pracowity. Może nawet trudny bezprecedensowo, bo nie wiadomo, co wydarzy się na Ukrainie. Wisi nad nami ten rosyjski miecz Damoklesa. Wyzwań na pewno nie zabraknie, ale wkraczamy w nowy rok szkolny z nadzieją, przede wszystkim na normalność.

Terra incognita to koronawirus, bez wątpienia. Pytanie ilu uczniów znajdzie się ostatecznie w dolnośląskim systemie oświaty, co z pomocą pedagoficzno-psychologiczną. Lista jest dłuższa, ale to główne wyzwania.

Cała rozmowa w materiale wideo: