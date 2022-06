Dolnośląska Toskania. Najpiękniejsze winnice na Dolnym Śląsku [SPRAWDŹ]

Degustacja lokalnych produktów w winnicach na Dolnym Śląsku to tak naprawdę jedna z wielu możliwości, jakie oferują te malownicze miejsca. Ciągnące się po horyzont przepiękne krajobrazy wzgórz i pól pełnych winorośli są ucztą dla oczu. Równie fascynujące są historie opowiedziane przez ich właścicieli oraz odkrywanie nieznanych atrakcji turystycznych, bo często najpiękniejsze winnice są zlokalizowane w małych wsiach. Dodatkowo niektóre z winnic oferuje świetną przestrzeń do organizacji bankietów, wesel i spotkań w rodzinnym gronie. Wybraliśmy dla Was winnice na Dolnym Śląsku, do których warto pojechać na weekendową wycieczkę. Poznajcie dolnośląską Toskanię na kolejnych zdjęciach – po galerii poruszaj się za pomocą gestów, strzałek lub myszki

Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska