Dolnośląscy terytorialsi dostali broń i ćwiczą na poligonie [ZDJĘCIA]

Jest to pierwsze powołanie, które rozpocznie się szkoleniem kandydatów na żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. To także pierwsza szesnastka, czyli szkolenie poligonowe dla ochotników, którzy wcześniej nie mieli do czynienia ze służbą wojskową - informuje kpt. Renata Mycio, rzecznik prasowy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.