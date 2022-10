Dolnośląscy seniorzy nie chcą odpoczywać, wybierają pracę. Dlaczego? Oto ich niesamowite historie!

Dolnośląscy emeryci pracują, bo każdy grosz się przyda

Eugeniusz Kaliciak z Oleśnicy z zakładem pracy, w którym ciężko pracował jako ślusarz pożegnał się w 1985 roku. Najpierw zmuszony był pójść na rentę. Nie było łatwo, pieniędzy brakowało, więc gdy tylko osiągnął wiek emerytalny zdecydował się podjąć pracę jako ochroniarz. Był zatrudniony w Spółdzielni Odra, gdy firma wycofała się z oleśnickiego rynku wszedł w szeregi Oleśnickiej Biblioteki Publicznej i tam wciąż piastuje swoje stanowisko. Dba o to by drzwi i okna były zamknięte przed jego wyjściem, sprawdza alarmy, a gdy trzeba informuje i pomaga tym, którzy pomocy potrzebują. Pan Eugeniusz do pracy od zawsze dojeżdża rowerem. Dziś ma 88 lat i na wolne się nie wybiera. Jak mówi praca jest dla niego wielką przyjemnością, spotyka się z ludźmi, rozmawia, czuje się potrzebny.

Pracuje każdego dnia od poniedziałku do piątku 15 do 19, a także w weekendy Karolina Jurek-Bugla