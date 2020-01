Dołącz do rywalizacji w Fortuna Puchar Świata Deluxe Ski Jump we Wrocławiu i wygraj niezapomniany wyjazd do Planicy na finał Pucharu Świata

Fortuna Puchar Świata Deluxe Ski Jump to oficjalne zawody w Deluxe Ski Jump. 22 listopada turniej został zainaugurowany w Wiśle, tydzień później rozegrany w Katowicach, a następnie w Kielcach, Bielsku-Białej i Krakowie. W zabawie wzięło udział już ponad 1700 miłośników skoków narciarskich i fanów gry DSJ.

Rekordowe skoki

Podczas zawodów w Krakowie padł dotychczasowy rekord rozgrywek. Aż 211,1 punkta zdobył Grzegorz Salwa. – Co to były za emocje. Cieszę się, że udało mi się pobić już i tak wyśrubowany rekord, a rywalizacja podczas finału zapowiada się naprawdę zacięta.

Szansa na pobicie kolejnych rekordów nadarzy się już 3 i 4 stycznia we Wrocławiu.

Niezapomniane emocje

O popularności Deluxe Ski Jump nie trzeba nikogo przekonywać. Grą interesował się również sam Adam Małysz, dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej PZN. – Lubiłem grać w DSJ, chociaż nie jestem wielkim fanem gier komputerowych. To była kultowa gra, więc chyba nie ma osoby, która choć raz by w nią nie zagrała. Cieszę się na tę reaktywację i że fanom się to podoba – stwierdził. Podobnego zdania był również Łukasz Uramowski, zwycięzca zawodów w Kielcach. – Gram w Deluxe Ski Jump, odkąd ta gra powstała, czyli od około 18 lat. Mam do niej sentyment. Był czas małyszomanii, wszyscy zaczęli wtedy grać, bo skoki narciarskie były popularne. Kiedy mieliśmy po 10-11 lat, to robiliśmy z kolegami skocznię i sobie na niej skakaliśmy – wyznał.

Wspaniałe nagrody

W trakcie zawodów do dyspozycji uczestników są cztery stanowiska z komputerami: trzy z nich służą do treningów, a jedno jest dedykowane do oddawania konkursowych skoków. Każdy zawodnik na miejscu może skorzystać z dwuminutowej sesji treningowej, po której oddaje dwa skoki w sesji konkursowej. O czym trzeba pamiętać, radzi Apoloniusz Tajner, Prezes Zarządu PZPN - Ja zagrałem kilka razy i muszę przyznać, że DSJ wymaga dużo treningu. Najważniejsze, by wyczuć moment odbicia z progu. Zawodnicy trenują to latami, dzięki czemu uzyskują pełen automatyzm. Te same zasady dotyczą DSJ, dlatego zachęcam do udziału w tej zabawie. W każdym z eliminacyjnych miast na zawodników czekają dyplomy i upominki, a na najlepszych cenne nagrody oraz finał zmagań w Zakopanem, na który zostaną zaproszeni najlepsi zawodnicy z każdego miasta! – Moim marzeniem było wybrać się do Zakopanego, ale zawsze brakowało finansów i czasu wolnego. A teraz zostałem poniekąd „zmuszony” i chętnie przyjadę na finał – przyznał Tomasz Balwierz, zwycięzca z Katowic. Na zwycięzcę całego turnieju czeka wyjątkowa nagroda – wyjazd wraz z osobą towarzyszącą na Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w Planicy.

Terminarz Fortuna Puchar Świata Deluxe Ski Jump:

23.11 - 25.11.2019 - Wisła, - zakończone

30.11 – 01.12.2019 – Katowice, - zakończone

07.12 – 08.12.2019 – Kielce, - zakończone

14.12 – 15.12.2019 – Bielsko-Biała, - zakończone

28.12 – 29.12.2019 – Kraków, - zakończone

03.01 – 04.01.2020 – Wrocław, - najbliższe zawody

11.01 – 12.01.2020 – Łódź,

24.01-26.01.2020 – Zakopane, Wielka Krokiew (Wielki Finał)

W turnieju udział wziąć mogą tylko osoby pełnoletnie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.fortunadsj.pl