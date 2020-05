30 kwietnia 1945 roku Adolf Hitler popełnił samobójstwo w swoim podziemnym bunkrze w Berlinie. Mimo to, w pierwszych dniach maja, Breslau (od sierpnia 1944 jako twierdza) wciąż się bronił. Dopiero 4 maja rozpoczęto pierwsze rozmowy o kapitulacji, a 6 maja wczesnym rankiem z Breslau uciekł samolotem fanatyczny gauleiter Karl Hanke, do końca wierny Hitlerowi. Jego ucieczka dała zielone światło do rozpoczęcia rokowań pokojowych i spotkania obu walczących stron. O godz. 18.30 doszło ostatecznie do podpisania kapitulacji Wrocławia. Miało to miejsce w willi Colonia na Krzykach (budynek przetrwał po dziś dzień). Zobaczcie unikatowe zdjęcia, klikając w galerię powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

























