Dodatek solidarnościowy dla osób, które straciły pracę przez COVID-19. Jak go uzyskać?

Wysokość miesięcznego dodatku to 1400 złotych.

- Jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia br. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek, więc jeśli ktoś złoży wniosek w czerwcu dostanie wypłatę trzy razy, ale jeśli wniosek wpłynie do nas w sierpniu to będą to jednorazowe pieniądze – dodaje Kowalska-Matis.