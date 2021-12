Dobrzykowice koło Wrocławia. Sylwester Chęciński, reżyser "Samych swoich", będzie miał skwer swojego imienia?

Wniosek o nadanie imienia jednemu ze skwerów w Dobrzykowicach (tu stoją domy, w których mieszkali filmowi Kargule i Pawlaki i gdzie była kręcona większość scen "Samych swoich") wpłynął dzisiaj (16.12.) do władz gminy Czernica, na terenie której leży filmowa wioska.

Oto fragment z uzasadnienia wniosku:

„(…) Uprzejmie prosimy Pana Wójta jako właściciela ww. działki w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica o wyrażenie zgody na nadanie zaproponowanej przez nas nazwy dla wspomnianego placu,

na którym znajduje się pomnik przedstawiający głównych bohaterów filmu „Sami Swoi” – Kargula i Pawlaka, a nieopodal pomników znajduje się również główne miejsce akcji filmu tj. dom – muzeum, wspomnianych bohaterów filmowych.

Powyższe byłoby doskonałą okazją do uczczenia pamięci Naszego Przyjaciela, Honorowego Obywatela Gminy Czernica i jednego z najwybitniejszych twórców filmowych polskiego kina. Pan Sylwester był zawsze obecny w naszym życiu,

a jego Trylogia „Sami Swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć” są naszą najwspanialszą wizytówką.

Takich ludzi jak Pan Sylwester Chęciński należy cenić za życia, co czyniliśmy jako społeczność naszej gminy, a po śmierci obowiązkiem jest złożyć hołd ich pamięci, co niniejszym wnioskiem czynimy. (…)”