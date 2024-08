Dobre wiadomości dla pasażerów PKP. Już niedługo do stolicy pojedziemy w rekordowo szybkim tempie

Zmiany w rozkładzie jazdy PKP, które wejdą w życie 1 września 2024 roku, to efekt współpracy PKP PLK z przewoźnikami. Celem jest nie tylko wprowadzenie nowych połączeń, ale i optymalizacja czasu podróży na popularnych trasach. Dzięki temu, pasażerowie doświadczą rekordowo krótkich czasów przejazdów między wybranymi miastami. Przykładowo, pociąg EIC 6104 "Lech" umożliwi dotarcie do Poznania zaledwie w 1 godzinę i 18 minut, a stamtąd do Warszawy w kolejne 2 godziny i 18 minut. Oznacza to, że cała podróż z Wrocławia do stolicy zajmie mniej niż 4 godziny.

"Od września z Poznania do Warszawy pojedziemy w czasie 2 godz. 18 min., a ze stolicy do Szczecina w czasie 4 godz. 32 min. (pociąg EIC Sedina). Podobny czas przejazdu na trasie Warszawa – Poznań – Szczecin będzie miał także pociąg EIC Chrobry" - informuje spółka PKP InterCity.