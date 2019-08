Dobre wiadomości dla oszukanych przez firmę telekomunikacyjną "Telefonia Razem". Zobacz szczegóły

Decyzja musi być wykonana natychmiast. Niezależnie od tego, że jest nieprawomocna i firma może się od niej odwołać.

„Razem” to jedna z firm wielokrotnie publicznie oskarżanych o to, że naciąga klientów na niekorzystne umowy. - Walczymy z nią już z 5, może sześć lat – sprawa utknęła w sądzie – mówi nam syn pani Wandy, wrocławianki jednej z „klientek” Telefonii Razem. Ciekawe. Od czasu, kiedy ta historia się zaczęła, kobieta nie ma stacjonarnego telefonu.

Wcześniej był. Dopóki ktoś nie zadzwonił.

- „My tu z telekomunikacji” - usłyszała.

- Ale ja mam telefon w Dialogu - odpowiedziała starsza kobieta.

- No tak, z Dialogu - dopowiedział rozmówca i zaoferował nową korzystniejszą umowę. Potem zadzwonił jeszcze raz albo dwa. Pani Wanda dała się namówić na spotkanie z konsultantką. Cały czas była utrzymywana w przekonaniu, że to jej dotychczasowy operator. Konsultantka przyszła i dała do podpisu jakąś umowę. Ale nie zostawiła wrocławiance kopii.

Kopia umowy przyszła razem z pierwszym rachunkiem. - Wtedy mama się zorientowała, że to nie jest umowa z dotychczasowym operatorem, tylko z warszawską firmą działającą pod marką Telefonia Polska Razem - opowiada nam syn pani Wandy. - Przyszła też paczka z jakimś aparatem telefonicznym, ale mama jej nie przyjęła. Nikt jej nie mówił o żadnym telefonie.