Dobra wiadomość dla tych, którzy dojeżdżają do Wrocławia pociągami. Będzie więcej składów

Większa liczba składów pojawi się na torach po wiosennej korekcie rozkładów jazdy, która wejdzie w życie 15 marca 2020 r.

Dodatkowe połączenia to efekt porozumienia, które nawiązały władze województwa dolnośląskiego, czyli organizator ruchu kolejowego w regionie, gmina Kąty Wrocławskie oraz Koleje Dolnośląskie. Regionalny przewoźnik będzie odpowiedzialny za obsługę nowego połączenia.

Gmina dofinansuje połączenie kwotą 1 mln zł rocznie. Dzięki decyzji władz mieszkańcy zyskają dostęp do pociągów odjeżdżających do Wrocławia co około 20 minut.