Do zagrania w filmie namówiła go mama: "Idź, może to będzie fajna przygoda" - powiedziała

Teodor Koziar, licealista z Wrocławia, zagrał jedną z głównych ról w filmie "Powrót do tamtych dni". Nam opowiada między innymi o tym, jak rozpoczęła się jego przygoda z filmem, co interesuje go w życiu poza aktorstwem i co podobało mu się w latach 90., w których dzieje się akcja filmu. Rozmawia Robert Migdał

Jak zaczęła się twoja przygoda z filmem "Powrót do tamtych dni"?

Wcześniej, przez parę tygodni, chodziłem na zajęcia teatralne we Wrocławiu. I pan, który nas tam uczył aktorstwa powiedział, że są castingi do filmu, który będzie kręcony we Wrocławiu i że warto się zgłosić. To poszedłem, chociaż nie za bardzo chciałem iść, ale mama mnie namówiła: "Idź, może to będzie fajna przygoda". Myślałem, że to będzie trwało chwilę, a zostałem na dłużej - przyszedłem na pierwszy casting, potem zaproszono mnie na kolejny poziom castingu, potem trzeci, czwarty. I nagle stanąłem ramię w ramię z Maciejem Stuhrem i zaczęliśmy grać. Jakoś to tak spontanicznie wyszło…

A dlaczego w ogóle zapisałeś się na te zajęcia teatralne?

Bo spodobało mi się granie. W Centrum Aktywności Lokalnej obok mojego domu na Strachocinie odbyło się "Zdarzenie performatywne" i na scenie grałem w "Twin Peaks" gościa, który się tylko patrzy na ludzi i pyta czy "mają ognia". Podobało mi się patrzenie na reakcję ludzi i chciałem poznać trochę warsztatu aktorskiego, żeby wiedzieć jak to działa. I dlatego poszedłem na te zajęcia teatralne...

Przeszedłeś casting, zostałeś wybrany do roli. A kiedy już dostałeś scenariusz i zacząłeś się przygotowywać do roli, to co było dla ciebie najtrudniejsze?

Poznać, zrozumieć i zagrać ten cały bagaż emocjonalny, które nosi dziecko alkoholika - bo to musiałem pokazać w filmie. Właśnie zrozumienie dziecka, które grałem było najbardziej wymagające.

Jako początkujący aktor grasz w tym filmie ze znanymi aktorami polskiego kina - i Maciej Stuhr, i Weronika Książkiewicz. Pomagali ci na planie zdjęciowym?

Bardzo mi pomagali. Na przykład z takimi technicznymi rzeczami: żeby na przykład odpowiadać kwestią na kwestię, żeby tekst "leciał", żebym już wcześniej miał w głowie to, co faktycznie chcę powiedzieć, Radzili mi gdzie głośniej mówić, gdzie zapauzować, jak wypowiadać dane kwestie. Bardzo mi to ułatwiło pracę, bardzo pomogło.

Dostałeś przyspieszony kurs aktorstwa i to od profesjonalistów.

Tak i to mi bardzo pomogło w pracy na planie.

A jak wyglądała praca z reżyserem - bo to jest film bardzo mu bliski, historia jego dzieciństwa, jego życia jest opowiedziana w tym filmie…

Reżyser Konrad od A do Z wiedział wszystko, co chciał zrobić z tym filmem. Grałem jego samego, z dzieciństwa i bardzo dokładnie mi opowiadał, jak on się wtedy czuł, jak zachowywał. To było bardzo cenne. Poza tym też pani psycholog mówiła mi jak się czuje dziecko - ojca alkoholika, jak to odwzorować, jak zagrać...

Akcja tego filmu dzieje się w latach 90. Dla ciebie ten czas to był jakiś kosmos: nie było komórek, Facebooka. Jak odbierasz tamtą rzeczywistość?

Oj, to był bardzo ciekawy czas, taki napromieniowany kolorami, wielki oddech po historycznej szarości PRL-u. Dla mnie to było bardzo ekspresyjne móc przenieść się w ten czas. Wiele rzeczy mnie dziwiło - na przykład to, że jak ktoś miał klocki Lego, to cała ulica przychodziła popatrzeć, bo to było coś wyjątkowego.

A ten świat bez internetu, z kasetami wideo…

Szokujące. Najbardziej to, że żeby obejrzeć film, to trzeba było najpierw pójść do wypożyczalni, przynieść film do domu, a potem go oddać. I to przewinięty, bo będzie kara (śmiech). A te gry komputerowe? Najprostsze z najprostszych - ale ten świat mnie zaciekawił.

A jak zareagowali na ten film, na twoją rolę, koledzy i koleżanki?

Nie wszyscy jeszcze go widzieli, ale wszyscy proponują, żebym poszedł razem z nimi do kina i patrzył na siebie na ekranie (uśmiech)

Po tym filmie masz kolejne propozycje filmowe?

Co jakiś czas przychodzą maile, zaproszenia, nagrywam scenki i czekam co będzie.

Wiążesz swoją przyszłość z filmem? Spodobało ci się granie?

Skoro raz mi wyszło, to bym chciał to rozwijać. Marzy mi się granie filmach, ale nie chciałbym, być tylko aktorem.

Dlaczego?

Bo nie chciałbym być uzależniony od czekania na telefon z kolejną propozycją zagrania jakiejś roli. Dlatego oprócz grania chciałbym robić w życiu też inne rzeczy.

Jakie?