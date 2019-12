Spotkanie organizuje ekumeniczna wspólnota z miejscowości Taizé we Francji.

- Od kilku dni jest już u nas grupa wolontariuszy – mówi Dominik Kossak, koordynator z parafii Bożego Miłosierdzia. - W sobotę dojedzie jeszcze 138 osób z Chorwacji, Hiszpanii, a także z Polski. W dużej sali koło kościoła od rana na pielgrzymów czekał poczęstunek. Była też recepcja, gdzie rejestrowano gości i rozdzielano ich do rodzin, które zadeklarowały przyjąć uczestników Spotkania Młodych.

W parafii Bożego Miłosierdzia na Gądowie na gości czekały napoje i ciasto, upieczone przez parafian.- Zabieram cztery osoby z Chorwacji – mówi Tadeusz Błażejewski, mieszkaniec Gądowa. - Mamy doświadczenie bo przyjmowałem już w domu gości, którzy przyjechali do nas na Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku.Młodzi ludzie z różnych krajów Europy i świata goszczą we Wrocławiu do 1 stycznia. Dziś po południu będą im wydawane posiłki w przygotowanych wcześniej w mieście miejscach. Jedno z nich to wielki namiot postawiony na pl. Wolności pod Narodowym Forum Muzyki, drugie - namiot przy Hali Ludowej. O godz. 19 pierwsze spotkanie modlitewne w Hali Ludowej.W niedzielę o godz. 13 zaplanowano modlitwy w kilku kościołach w centrum Wrocławia, wieczorem - spotkanie dla wszystkich w Hali Ludowej. W niedzielę o 14.45 zaczynają się spotkania tematyczne. Pielgrzymi będą mogli m. in. wziąć udział w rozmowie o przyjmowaniu uchodźców, dyskusji o bezdomności, ekologii, koncercie muzyki barokowej czy odwiedzić Centrum Historii Zajezdnia.