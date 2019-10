Do USA pojedziemy bez wizy! Sprawdźcie szczegóły

Podczas ostatniej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Nowym Jorku, prezydent Donald Trump zapytał go, ile lat Polska czeka na zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych?

- Trzydzieści lat - odpowiedział nasz prezydent co wyraźnie zaskoczyło i zdziwiło lokatora Białego Domu.

Ten historyczny moment był priorytetem Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher od początku objęcia przez nią urzędu. To nasz wspólny sukces! Zarówno strona amerykańska jak i polska pracowały bardzo intensywnie aby umożliwić Polsce wejście do Programu Ruchu Bezwizowego. To również wielka zasługa samych Polaków, którzy składali wnioski o wizy, co pozwoliło spełnić podstawowy warunek zakwalifikowania Polski do programu, czyli obniżyć wskaźnik odmów wizowych poniżej 3%.