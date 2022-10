Do tych wrocławskich poradni są największe kolejki. Rekordy bije urologia!

Przed zapisaniem się na wizytę w poradni specjalistycznej, w ramach NFZ, warto sprawdzić, gdzie zostaniemy przyjęci najszybciej. Można to zrobić na stronie internetowej: www.terminyleczenia.nfz.gov.pl.

Na liście poradni, do których ustawiają się najdłuższe kolejki są m.in.:

W niektórych wrocławskich przychodniach dostaniemy się do lekarza danej specjalności w ciągu kilku tygodni, w innych (szczególnie tych renomowanych, przyszpitalnych) trzeba czekać od kilku miesięcy do ponad roku. Chodzi o tzw. wizyty na NFZ.

Kto nie chce czekać, może umówić się na wizytę prywatną

To jednak oznacza, że za konsultację trzeba będzie zapłacić i to niemało. Koszty wizyty w prywatnym gabinecie specjalistycznym we Wrocławiu zaczynają się zwykle od 200 zł.