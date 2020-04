Do Szczawna będą zwozić chorych z koronawirusem. Tak izolatorium wygląda w środku

- Przed nami szczyt zachorowań, przygotowujemy się do jego nadejścia. Kluczowe jest dla nas zapewnienie miejsca w szpitalach dla osób, u których przebieg choroby jest ciężki i wymagają oni intensywnej opieki. Osoby przechodzące Covid-19 łagodnie trafią do izolatorium, gdzie przebywać będą pod opieką personelu medycznego. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowi trafią natychmiast do szpitala na oddział zakaźny – komentuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Przewodniczący Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju podkreśla jednak, że tej inicjatywy boją się mieszkańcy uzdrowiska. Informacja o utworzeniu Izolatorium zaskoczyła mieszkańców, szczególnie tych mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie Azalii. Dostajemy codziennie po kilka wiadomości od tych osób. Pytają, czy to prawda, co mogą z tym zrobić. Da się odczuć w ich zapytaniach strach i troskę. Dlatego też, Radny Klubu Szczawno Zdrój Możliwości Tomasz Krupa wystosował pismo do burmistrza, pytając czy to bezpieczne dla mieszkańców. Mamy świadomość, że takie miejsca są niezbędne i ważne dla poprawy sytuacji epidemiologicznej i zadbania o zdrowi ludzi, czy była jednak lepsza opcja, niestety nie wiemy - mówi radny.

- Proszę pamiętać, że informacja o śmierci jednego z naszych mieszkańców, zakażonego koronawirusem, wstrząsnęła szczawieńską wspólnotą. Nasza społeczność w dużej mierze jest senioralna, czyli taka, w której ryzyko jest dużo większe. Niezależnie od tego obserwuję dużą dyscyplinę wśród mieszkańców, którzy przestrzegają ograniczeń, dbają o siebie nawzajem. Egzamin zdają też szczawieńscy radni, którzy co rusz wdrażają nowe inicjatywy wspierające mieszkańców, jak szycie maseczek, czy zakupy dla seniorów - dodaje radny Broda.

[g]