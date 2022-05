Do lekarza bez kolejki. Lista uprawnionych będzie dłuższa. Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany Monika Fajge

Więcej osób będzie mogło skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością - zakłada projekt nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o zawodowych żołnierzy oraz krwiodawców, którzy oddali co najmniej trzy donacje krwi lub jej składników, w tym osocza, po chorobie COVID-19. Co to oznacza w praktyce? W przypadku spotkania ze specjalistą np. z kardiologiem czy neurologiem (konsultacja, badanie), pierwszeństwo należy rozumieć jako "przyspieszony dostęp". Termin wizyty nie powinien być jednak dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Jeśli niezbędne jest leczenia w szpitalu, świadczenie powinno zostać udzielone w dniu zgłoszenia, a jeżeli to niemożliwe, pacjent dostaje konkretny termin (poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących). Ważne! Prawo do przyjęcia poza kolejnością nie obowiązuje na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie udzielana jest pomoc osobom w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Personel SOR zajmuje się pacjentami zgodnie z zasadami segregacji medycznej. Kto może liczyć na spotkanie z lekarzem bez stania w długiej kolejce? Kliknijcie w GALERIĘ, a potem poruszajcie się za pomocą SZRZAŁEK lub GESTÓW w smartfonie.