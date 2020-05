Do fryzjera i restauracji pójdziemy jeszcze w maju. Kolejny etap łagodzenia obostrzeń związanych z epidemią

Tymczasem we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że ograniczenia w poruszaniu się i inne obostrzenia mogą wrócić. Minister jest zaniepokojony tym, że dla wielu osób lekkie złagodzenie obostrzeń stało się sygnałem do nie stosowania zaleceń, które wciąż obowiązują. Na ulicach i w centrach handlowych widać ludzi, którzy nie mają maseczek w ogóle lub noszą je np. na brodzie lekceważąc tym samym nakaz zasłaniania nosa i ust. - To daje ryzyko zaprzepaszczenia tego, co żeśmy wypracowali przez tak długi czas kwarantanny – podkreślił Szumowski.

Jeśli liczba zarażonych wzrośnie za dwa tygodnie, będzie to oznaczało, że poluzowanie obostrzeń pozwoliło epidemii dalej się rozwijać. Wtedy rząd może znów wprowadzić ograniczenia w poruszaniu się. - W końcu celem jest doprowadzenie do takiego stanu, żeby bezpiecznie, chociaż to nigdy nie będzie całkowicie bezpiecznie, wrócić do nowej normalności, czyli do pracy, do wyjścia na ulicę – wyjaśniał minister zdrowia w TVN24.