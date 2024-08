Dni Fantastyki 2024 - Łukasiewicz Port na Praczach Odrzańskich zapełnił się fanami fantastyki. Zobacz nasze zdjęcia!

Dni Fantastyki we Wrocławiu, które rozpoczęły się wczoraj, 23 sierpnia, w nowym miejscu, na terenie kampusu Łukasiewicz Port na Praczach Odrzańskich, przyciągnęły tłumy miłośników popkultury z całego regionu. To już 19. edycja tej popularnej imprezy, która do tej pory odbywała się w malowniczym Ośrodku Działań Twórczych Zamek na Leśnicy i w otaczającym go parku. Ze względu na remont zabytkowego obiektu, organizatorzy zmuszeni byli przenieść wydarzenie do nowej lokalizacji. Pomimo zmiany miejsca, festiwal przyciągnął całe rodziny, a pogoda dopisała, co sprawiło, że wydarzenie odbywało się w wyjątkowo sprzyjających warunkach.