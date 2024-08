Dni Fantastyki 2024 - czarodziejki, wiedźmini i superbohaterowie opanowali Pracze Odrzańskie. Zobacz zdjęcia cosplayerów! Aleksandra Karpecka

Dni Fantastyki to prawdziwa gratka dla miłośników cosplayu. W trakcie trwania imprezy mogą zaprezentować swoje niesamowite kostiumy szerokiemu gronu. Aleksandra Karpecka/Polska Press Zobacz galerię (45 zdjęć)

Dni Fantastyki we Wrocławiu to prawdziwe święto dla fanów fantasy, sci-fi, gier i komiksów. Na imprezie dominują kolorowe kostiumy cosplay, które przenoszą uczestników w świat ulubionych postaci z popkultury. Atmosfera konwentu jest pełna entuzjazmu i przyjaźni – cosplayerzy z radością pozują do zdjęć i dzielą się swoją pasją. To wyjątkowe wydarzenie sprzyja integracji i wspólnemu celebrowaniu miłości do fantastyki.