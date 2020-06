DŁUGI WEEKEND. Pojedź Kolejami Dolnośląskimi nad Stawy Milickie (SZCZEGÓŁY)

– Jako największy przewoźnik w regionie czujemy się w obowiązku, aby mocno oddziaływać na rzecz odbudowy ruchu turystycznego w regionie. Dlatego w tym sezonie będziemy promować perły krajobrazowe i turystyczne Dolnego Śląska i zarazem pokazywać, że w każdy jego zakątek można bezpiecznie dotrzeć naszymi pociągami – mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. – Chcemy przy współpracy z samorządami i instytucjami kultury zachęcić Dolnoślązaków oraz turystów spoza regionu do odwiedzania największych atrakcji województwa, zapewniając przy tym możliwość dojazdu niemal „pod same drzwi” każdej z nich. Współpraca ze Stawami Milickimi to początek większego projektu, który zaprezentujemy w najbliższym czasie – kończy Rodak.

Odjazd autobusu z Milicza do Rudy Sułowskiej planowany jest na godzinę 9:00. Natomiast powrotne połączenie, dowożące pasażerów do dworca kolejowego w Miliczu, zaplanowane jest na godzinę 17:20. Z powyższych udogodnień będzie można skorzystać zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.

Po zakupie biletu Kolei Dolnośląskich do Milicza, pasażerowie mogą bezpłatnie skorzystać z autobusu, który dowiezie ich z milickiego dworca bezpośrednio do Rudy Sułowskiej. Na jej terenie znajduje się kompleks Stawów Milickich.

Malownicze stawy z weekendowymi atrakcjami

Stawy Milickie to jedne z najbardziej malowniczych terenów Dolnego Śląska. Kilometry kanałów wodnych i ścieżek rowerowych otoczone są wysokimi drzewami. Podczas spacerów warto wyposażyć się w lornetki, ponieważ teren Stawów Milickich to największy rezerwat ornitologiczny w Polsce.

Otwarcie sezonu letniego to okazja do zapoznania się z historią największego w Europie kompleksu stawów znajdującego się w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy.

W sobotę oraz niedziele odwiedzający będą mogli wziąć udział w kiermaszu lokalnych produktów oraz pokazach kulinarnych. Natomiast dla najmłodszych przygotowano grę terenową połączoną ze zwiedzaniem muzeów, znajdujących się na terenie Centrum Edukacyjno-Turystycznego Naturum. Dodatkowo, organizatorzy przygotowali dla odwiedzających rowerową wersje wycieczek Fotosafari, na trasie której można spotkać blisko 300 gatunków ptaków występujących w Dolinie Baryczy.