Dlaczego sklep Aldi wycofuje ze sklepów jajka? Przeczytaj!

To nie wszystko. W składzie innych produktów, będących do kupienia w sklepach Aldi, również nie będzie jajek z chowu klatkowego.

Oznacza to, że w sklepach Aldi będzie można kupić tylko jajka z wolnego wybiegu, ekologiczne lub z chowu ściółkowego. Na podobny krok wcześniej zdecydowały się także inne sieci, w tym Biedronka, Lidl, Auchan, Tesco, Kaufland, Carrefour oraz Netto Maxima Grupe, do której należy Stokrotka. W sklepach tych sieci jajka z chowu klatkowego również mają zostać wycofane do 2025 roku.

Jajka z chowu klatkowego całkowicie wycofano już ze sprzedaży w niemieckich i belgijskich sklepach należących do sieci Aldi. Przedstawiciele Aldi nie wykluczają, że obietnice o wycofaniu jajek z chowu klatkowego może udać się spełnić nawet wcześniej niż w 2025 roku. Deklarują przy tym, że chcą dbać w ten sposób o dobrostan zwierząt.