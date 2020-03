Dlaczego na wrocławskim lotnisku wojsko buduje szpital? Winny koronawirus? (ZDJĘCIA)

Na wrocławskie lotnisko przyjechało w piątek około 10 amerykańskich ciężarówek. Widać wielu mundurowych w kombinezonach i wznoszone namioty. Co się tam dzieje? - Powstający na terenie lotniska wojskowego na wrocławskich Strachowicach szpital polowy jest przeznaczony na potrzeby Wojska Polskiego i ćwiczeń Defender 2020 – potwierdził w rozmowie z nami ppłk Marek Pawlak, rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie chciał potwierdzić, czy brane jest pod uwagę ewentualne udostępnienie szpitala na cele cywilne w razie rozszerzenia epidemii koronawirusa w naszym regionie. Od kilku dni na terenie lotniska wojskowego na wrocławskich Strachowicach podlegającego 8 Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie, widać krzątających się żołnierzy w kombinezonach i widać kolejne, budowane namioty. Dziś do bazy wjechało około 10 amerykańskich ciężarówek. Szpital ma pomieścić około 400 miejsc dla chorych – taką informację, powołując się na Ministerstwo Obrony Narodowej, podało wcześniej Polskie Radio Wrocław. W ćwiczeniach Defender Europe 20 które rozpoczęły się 28 lutego, docelowo weźmie udział 37 tys. żołnierzy Sojuszu, w tym 20 tys. żołnierzy amerykańskich przerzuconych bezpośrednio z terytorium USA i kolejne 9 tys. którzy stacjonują już w Europie. Polskie zaangażowanie to około 3 tys. żołnierzy. Najbliżej nas biorący udział ćwiczeniach Defender 2020 będą stacjonować w Żaganiu nie daleko Zielonej Góry.

Paweł Relikowski