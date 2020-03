Dla dzieci i dorosłych. Premiera we Wrocławskim Teatrze Lalek. Już w ten weekend

Ale takie rozmowy z dziećmi ubogacają nie tylko dzieci. Także my, dorośli możemy dowiedzieć się dużo od dzieci. Popatrzeć na otaczający nas świat ich oczami, ich sposobem postrzegania pewnych zdarzeń, zjawisk, zachowań. To bardzo cenne. Głos dziecka. Głos szczery. Głos bardzo mądry (pamiętacie baśń Andersena „Nowe szaty cesarza”? - ot, pierwszy przykład z brzegu).

Moje dzieci każdego dnia zaskakują mnie swoim postrzeganiem spraw ważnych i mniej ważnych. Kiedy tylko możemy (czy to w domu, czy na spacerze, czy gdy stoimy w korku w drodze do szkoły) – rozmawiamy. O wszystkim. Co ich cieszy, co ich martwi, czego się obawiają. Dla mnie i dla nich to bardzo ważne.

Rozmowa między dorosłymi, a dziećmi buduje więź. Bardzo silną, na lata. Buduje zaufanie. Buduje cenne relacje, które procentują przez całe życie. Warto zadbać o to, żebyśmy byli obecni w życiu naszych dzieci, i żeby one wiedziały i czuły, że są obecne w naszym. Że nie mogą z naszych ust paść słowa: „ale o czym ty mówisz? Przecież to nie jest ważne, głowę mi tylko głupotami zawracasz”. Bo jeśli dziecko do nas przyszło, mówi nam o czymś, to to coś jest dla niego ważne. I dla nas też powinno być.