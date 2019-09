DLA DZIECI. Bezpłatne warsztaty "Najmniejsi botanicy świata"

W ramach festiwalu warto wybrać się na nietypowe warsztaty i wziąć udział w zabawie w „Najmniejszych botaników świata”.

- Na warsztacie nauczymy się kolegować z roślinami, rozłożymy je na małe części i poskładamy w piękny organizm. Porozmawiamy o tym czy rośliny mają pamięć i czy widzą czy nie widzą, co się dzieje dokoła. Opowiemy o tym jak rośliny jedzą i jakie to ważne by jadły dobre śniadanie i w ogóle dobrze żyły. Podotykamy ziemię, podotykamy korzenie, liście i łodyżki a później wszystko zasadzimy w super doniczki - zapowiadają organizatorzy warsztatów.

Warsztaty odbędą się we Wrocławiu w niedzielę (22 września) w Kinie Nowe Horyzonty. Początek o godz. 10.

Wstęp jest bezpłatny!