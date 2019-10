Dieta jabłkowa na 5 dni – odchudzający detoks jabłkowy

5-dniowa dieta jabłkowa pozwala zrzucić 0,5-1 kg, choć bez późniejszej redukcji spożycia kalorii nie są to efekty trwałe. Dietę można zastosować jako krótką kurację usprawniającą trawienie, zmniejszającą objętość żołądka (a dzięki temu również apetytu), a także wprowadzającą do lekkiej, zbilansowanej diety. Przez cały okres trwania kuracji należy wypijać co najmniej 2 litry wody dziennie, ew. innych napojów, takich jak herbatki ziołowe i owocowe, zielona herbata lub słaby napar innego rodzaju herbaty. Po zakończeniu diety dobrze jest podtrzymać zwyczaj codziennego jedzenia jabłek, choć wystarczy tylko sztuka dziennie – w jadłospisie muszą znaleźć się też inne produkty (w tym też inne owoce), które zapewnią komplet składników odżywczych.

szjeno09190/Free Photos