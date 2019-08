Diego Živulić o krok od Śląska Wrocław. Od podpisania kontraktu dzielą go testy medyczne (Śląsk Wrocław transfery 2019)

Tam jednak nie był pierwszoplanową postacią. Rozegrał 18 meczów w barwach ekipy z Pilzna, a rok później był już na Cyprze - w FC Pafos. Na Wyspie Afrodyty grał regularnie, lecz dopadła go typowo cypryjska rzeczywistość, tj. zaległości w wypłatach i inne problemy natury organizacyjnej. Od lipca 2019 roku jest wolnym agentem, więc do Śląska przejdzie za darmo.

To nie koniec transferów?

Nie od dziś wiadomo, że największym problemem Śląska Wrocław w nowym sezonie jest obsada pozycji nr 9. Na tę chwilę trener Vitezslav Lavicka ma do dyspozycji Daniela Szczepana i Erika Exposito. Na tę chwilę żaden z nich nie zachwyca, dlatego z konieczności z Piastem Gliwice mecz na szpicy rozpoczął nominalny skrzydłowy - Mateusz Cholewiak.

- Podpisanie kontraktu z Diego Živuliciem nie musi oznaczać koniec transferów do klubu w tym oknie. Wciąż walczymy o jeszcze jedno wzmocnienie, pewne rozmowy się toczą. Zobaczymy, co z nich wyniknie - tajemniczo dodał Dariusz Sztylka, zapytany przez nas o to, czy szuka nowego napastnika do Śląska.