Diecezja ma sposób na koronowirusa. Biskup Dec zaleca „modlitwę błagalną w postawie klęczącej”

Oto komunikat Biksupa Świdnickiego w związku z koronawirusem - do odczytania w niedzielę 15 marca we wszystkich kościołach.

Drodzy Diecezjanie,

w związku z sytuacją związaną z koronawirusem, zagrażającym zdrowiu i życiu ludzi, a także utrudniającym codzienne życie mieszkańców całego świata, kierując się wiarą w Boże Miłosierdzie polecam, by w najbliższe niedziele, do czasu kiedy ustanie epidemia, po każdej Mszy Świętej, we wszystkich kościołach diecezji, po Komunii Świętej, w postawie klęczącej, odśpiewano modlitwę błagalną „Święty Boże, Święty mocny” (suplikacja).

Wszystkich chorych, a zwłaszcza dotkniętych skutkami epidemii, cały personel medyczny zawierzam wstawiennictwu Świdnickiej Pani czczonej w katedrze pod wzniosłym tytułem „Uzdrowienia chorych”.

Ignacy Dec

Biskup Świdnicki