Detektywi z Archiwum X biorą sprawy trudne i bardzo trudne. Kto zabił staruszkę z Oleśnicy? Do kogo należą zwłoki znalezione pod Sycowem?

Kto napadł na starszą panią?

Co kryje oleśnickie Archiwum X? To m.in. akta zbrodni, do której doszło w 2002 roku na terenie Oleśnicy. Pisaliśmy o niej szeroko przed laty w „Oleśniczaninie”. Sprawą zajmował się także redaktor Michał Fajbusiewicz z programu „997”. 72-letnia Aniela Z. zajmowała niewielkie mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego. Choć sąsiedzi postrzegali ją jako osobę bardzo skrytą, ostrożną i spokojną, nie ustrzegło ją to od tragicznego w skutkach zdarzenia. 23 marca została odnaleziona martwa .Śmierć nastąpiła w wyniku uderzenia doniczką w głowę. Kto napadł na starszą panią? Tego do dzisiaj nie wiadomo. Policjanci prowadzący śledztwo w tej sprawie ustalili, że zabójstwo miało charakter rabunkowy. Z mieszkania zostały skradzione pieniądze i szkatułka z biżuterią. Aniela Z. nie była osobą zamożną. Utrzymywała się z niewielkiej emerytury, a mimo to posiadała pewne oszczędności, które chciała przeznaczyć na remont swojego mieszkania. Zaczęła go jeszcze przed śmiercią. Policjanci z Wydziału Zabójstw wrocławskiej komendy i mundurowi z Oleśnicy przyjęli jako jedną z hipotez, że związek ze śmiercią staruszki może mieć osoba, która podając się za robotnika budowlanego mogła zostać wpuszczona do mieszkania. Pretekstem mogło być obejrzenie i zaplanowanie prac remontowych.