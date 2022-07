Deszczowy koniec lipca na Dolnym Śląsku. IMGW ostrzega!

Przed nami pochmurny weekend 30 i 31 lipca. Jak zapowiadają synoptycy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu, na południu regionu możliwe burze. Suma opadów do 20 mm, a temperatura maksymalna wahać się będzie od 24 do 28 stopni Celsjusza, w dolinach górskich od 22 do 25 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni, ale w czasie burz w porywach może sięgnąć nawet do 65 km/h.

Wrocław 26°C

Jelenia Góra 25°C

Legnica 26°C

Opole 26°C

Katowice 25°C

Częstochowa 27°C

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 70 mm. Początkowo ze zjawiskiem mogą być związane lokalne burze - czytamy w opublikowanym komunikacie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 procent. Ostrzeżenie obowiązuje dziś od godziny 8 do jutrzejszego poranka.