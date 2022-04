Dawny szpital na Traugutta we Wrocławiu. To tu odbędzie się 20. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL [ZDJĘCIA ZE ŚRODKA] Robert Migdał

Jubileuszowa edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbędzie się w dniach 24–28.06.2022 r. w budynkach byłego wrocławskiego szpitala Betania (to znany wielu wrocławianom dawny szpital im. Marciniaka na Traugutta), jednego z najciekawszych zabytków architektury szpitalnej na terenie Polski. „Piguły” to hasło przewodnie wydarzenia, które zachęca do przyjrzenia się m.in. pojęciu zdrowia psychicznego. W programie obok wystawy głównej zaplanowano oprowadzania kuratorskie, spacery historyczne oraz debaty w ramach Sceny Społecznej. Wstęp wolny. Zobaczcie szczegóły tego wydarzenia i zaplanujcie sobie wolne w czerwcu...